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Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mülakatları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mülakatları 16-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.17 Mart’ta 10 bin aday öğrencinin katılımıyla Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinde online olarak düzenlenen sınavın sonucu 13 Nisan Cuma günü açıklandı.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mülakatları başlıyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mülakatları 16-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
17 Mart’ta 10 bin aday öğrencinin katılımıyla Türkiye genelindeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinde online olarak düzenlenen sınavın sonucu 13 Nisan Cuma günü açıklandı. Sınavda başarılı olarak mülakata girmeye hak kazanan adaylar, 16-22 Nisan tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından gerçekleştirilecek mülakata katılacak. Türkiye’nin ilk lise kabul modeli olan Apply Fentek’le çok aşamalı bir değerlendirmenin ardından öğrencilerin Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde okumaya hak kazanacağı bildirildi. Ayrıca Fen ve Teknoloji Liselerine giriş için son aşama olarak merkezi geçiş ortak sınavına da girilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.
"Geleceğin liderlerini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "İlki 2006 yılında kurulan Fen ve Teknoloji Liselerimiz için öğrencilerimizi farklı bir yolla seçmemiz gerektiğini düşündük. Öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerini temel alarak, fark oluşturan, hayal edebilen, üretebilen bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu noktada da öğrencilerimizi seçmek için yapacağımız sınavın da fark oluşturacak, farklı düşünmeyi sağlayacak bir sınav olmasını istedik. Ve 17 Mart tarihinde tüm kampüslerimizde Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi kabul sınavını gerçekleştirdik. Bu sınav Türkiye’de bir ilk. Çünkü bu sınavı bilgisayar üzerinden online olarak gerçekleştirdik. Bu sınavda öğrencilerin yalnızca okuma ve yorumlama becerilerini değil aynı zamanda üst düzey düşünme ve analiz yapma becerilerini de ölçtük" dedi.

"Dört aşamalı bir sınav uyguluyoruz”
Sınavın dört farklı aşamada gerçekleşeceğini ifade eden Aslan, "Bu sınav dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamayı 17 Mart tarihinde tamamladık. Daha sonra öğrencilerden okulumuzun internet sitesine portfolyolarını yüklemelerini istedik. Bu portfolyoların değerlendirmesini de dün tamamlandık. Amacımız öğrencilerin sadece sınav puanıyla değil, sekizinci sınıfın sonuna kadar yapmış oldukları tüm çalışmaları incelemekti. Öğrencilerden sanatta, sporda, bilimde ve herhangi bir yarışmada aldığı ödülleri belgelendirmelerini istedik. Sertifikası varsa bize sunmasını, kariyer hedefini yazmasını istedik. Yani öğrenci; Neyi planlıyor? Neden Fen ve Teknoloji Lisesinde okumak istiyor? Türkiye’ye, dünyaya nasıl katkı sağlayacak? Bunları öğrenmek istedik. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri varsa bunları anlatmalarını istedik” şeklinde konuştu.

Son aşamada merkezi sınava girilecek
Sınavın ikinci aşaması tamamladıktan sonra 16 Nisan Pazartesi günü mülakatlara başlayacaklarını da hatırlatan Dr. Özge Aslan, "Sınava giren bütün öğrencilerimizin sınav sonuçlarını 13 Nisan Cuma günü açıkladık. Sınav sonuçları öğrencilerimize kabul mektubu şeklinde gönderildi. 16 Nisan Pazartesi günü de kabul alan öğrencilerimizle mülakat sürecimiz başlayacak. Mülakat süremiz bir hafta sürecek. Okulumuzun akademik kurulu tarafından oluşturulan bir komiteyle öğrencilerle bire bir mülakat gerçekleştireceğiz. Yine mülakatlarda da onların yaptıkları çalışmaları, projeleri, hedeflerini ve hayata dair yapmak istedikleri çalışmaları anlatmalarını isteyeceğiz. Öğrencilerle mülakat sürecini tamamladıktan sonrada 24 Mayıs tarihinde onlara kabul koşullarını, burs oranlarını açıklayacağız ve kayıt işlemlerine başlayacağız. Dördüncü aşamada ise öğrencilerimizden 2 Haziran tarihinde merkezi sınava girmelerini bekliyoruz. Çünkü Fen ve Teknoloji Lisesinde okumak için merkezi sınava girme zorunluluğu var. Bu sınavın sonucu da 22 Haziran tarihinde açıklanacak. Öğrenciler 22 Haziran’da açıklanacak merkezi sınav sonucu belgesini bize getirdiklerinde, kazanmış oldukları burslarını artırmak için merkezi sınav sonuçlarını kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

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