Bahçeşehir'de banka soygunu!

Olay saat 11.00 sıralarında Başakşehir Bahçeli Avni Akyol Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada yaşandı. İddiaya göre silahlı ve maskeli bir kişi bankaya gelerek soygunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 bin lira parayı çalan şahıs olaydan kısa süre sonra kayıplara karıştı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şahsın güzergahında ise polisler tarafından yakalama çalışması başlatıldı. Olay sonrası banka çalışanları ise büyük bir şok yaşadı. Bir çalışanın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.
İHA
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