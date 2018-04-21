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Bahçeşehir'de trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bariyere çarptıktan sonra şarampole devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir-Esenyurt bağlantı yolunun TEM Bahçeşehir gişeleri yakınında seyreden 10 LL 053 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Şarampole devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekibi de araçtaki 3 kişiyi çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bahçeşehir itfaiye polis şarampol trafik kazası yaralı

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