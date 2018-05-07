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Bahçesinde gergedan böceği buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ev kadını Selma Yurga (32), evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu.

Bahçesinde gergedan böceği buldu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ev kadını Selma Yurga (32), evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ve nadir bir tür olan erkek gergedan böceği (oryctes nasicornis) buldu. Bir haftadır böceği evinde kavanoz içinde besleyen Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediği söyledi.
Ev kadını Selma Yurga, geçen 30 Nisan'da, Mustafa Kemal Mahallesi, Milli Sokak'taki evlerinin bahçesinde, bir gergedan böceği buldu. Özen, başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle gergedan böceği olarak bilinen ve kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olan bu nadir türü koruma altına aldı. Kabuğunda bulunan keratin maddesinin kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılması nedeniyle değerli olan gergedan böceğini bir kavanozun içine koyup, sinek ve yapraklarla beslemeye başladı. Gergedan böceğini ender rastlanan bir tür olması nedeniyle Turgutlu Orman İşletme Şefliği'ne teslim etmek istediğini belirten Yurga, "Görüştüğümüz bir veteriner de bize aynı tavsiyede bulundu. Orman İşletme Şefliği'ni aradığımızda, bu böceğin evlerde beslenmesinin yasak olduğunu öğrendik. Bize gergedan böceğini muhafaza etmemizi gelip alacaklarını ormanda doğal ortamına salacaklarını söylediler. Kayınbiraderim Masum Yurga, böceği Orman İşletme Şefliği'nden gelen görevlilere teslim edecek" dedi.

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Bahçesinde gergedan böceği bulduBahçesinde gergedan böceği bulduBahçesinde gergedan böceği bulduBahçesinde gergedan böceği buldu

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