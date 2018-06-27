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Bahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde bir evin bahçesinde görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, evin sahibi tarafından öldürüldü. Öldürülen yılanın, dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek türünün, Doğu Karadeniz'deki tek endemik çeşidi 'Hopa engereği' (Vipera kaznakovi) olduğu belirlendi.

Bahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdü

Emre KOLTUK/KÖPRÜBAŞI (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde bir evin bahçesinde görülen 2 metre uzunluğundaki yılan, evin sahibi tarafından öldürüldü. Öldürülen yılanın, dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek türünün, Doğu Karadeniz'deki tek endemik çeşidi 'Hopa engereği' (Vipera kaznakovi) olduğu belirlendi. Nesli tehlike altındaki 'Hopa engereği'nin yaşam alanlarının korunması için kapsamlı eylem planı yürütülüyor.
Köprübaşı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde, Ramazan Sancak koyunlarını otlatmaya götürdüğü sırada evinin bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan fark etti. Sancak, sopayla vurarak yılanı öldürdü. Yılanı görünce korktuğunu anlatan Ramazan Sancak, "Koyunlarımı otlatmaya götürüyordum. İlk kez böyle büyük bir yılan gördüm. Onu sopayla öldürdüm. Çevrede yılan yumurtaları bulmuştuk. Bu nedenle çevrede yılanlar olmasından endişe ediyoruz" dedi.
Çevrede yaklaşık 40 yılan yumurtası bulan mahalle sakinleri de büyük endişe yaşadıklarını söyledi.
ENDEMİK TÜRÜN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Köprübaşı ilçesinde öldürülen yılanın, dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek türünün Doğu Karadeniz'deki tek endemik çeşidi 'Hopa engereği' (Vipera kaznakovi) olduğu belirlendi. Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereğinin nesli, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü, 2 yıl önce başlattığı çalışma ile bölgedeki yayılışı, yayıldığı alanlardaki popülasyonu, türe yönelik mevcut tehditlerin tespiti ve tehdit altında olduğu yaşam alanlarının korunması tedbirleri uyguladığı Hopa engereği için bulunduğu bölgedeki habitatın korunmasını kararlaştırdı. Müdürlük, 'Hopa engereği' için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.
Bölgede Hopa engereği yılanı ısırması nedeniyle bugüne kadar bir vaka bulunmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdüBahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdüBahçesinde gördüğü 2 metrelik endemik tür yılanı, sopayla öldürdü

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