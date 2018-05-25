Bahçesinde yetişen karpuz büyüklüğündeki mantar şaşırttı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, Yıldız Öztürk'ün (64), bahçesinde bulduğu 2,5 kiloluk mantar hem kendisini hem mahallede yaşayanları şaşırttı.
Turan Mahallesi Harman Sokak'ta oturan Yıldız Öztürk, domates fidelerini evinin arkasında bulunan bahçeye dikti. Bu sırada bahçesinde gördüğü ve top olduğunu sandığı şeyin yanına yaklaşınca mantar olduğunu anladı. Yaşamı boyunca ilk kez bu kadar büyük mantar gördüğünü söyleyen Öztürk, "Yanında küçük mantarlar da vardı. Karpuz büyüklüğündeki dev mantarı görmek için mahalle sakinleri başıma toplandı. Yeni doğmuş bebek gibi yanımda gezdiriyorum. Pişirip yiyeceğim" dedi.
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