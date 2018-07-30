Bahçesindeki sümbüllerin adını taşıyan asırlık konak

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'nın anıtsal yapılarından biri olan ve restorasyonunun ardından yeniden şehrin ziynetlerinden biri haline gelen adını ise bahçesindeki sümbüllerden alan 95 yıllık Sümbüllü Bahçe Konağı, muhteşem mimarisi ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Konağın ana bölümü altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen surlar ile diğer binanın zeminindeki Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları ise konağı daha da değerli kılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyet dönemi sivil mimari örneklerinden Sümbüllü Bahçe Konağı'nın, 1921 yılında Bulgaristan'dan Bursa'ya göç eden Vehbi Rasim Dağlı tarafından 1923'te yaptırıldığını anlattı.

Konakta uzun yıllar sahiplerinin yaşadığını, sonrasında ise kiraya verildiğini aktaran Dündar, bu süreçte konağın yıprandığını ve harabe haline geldiğini belirtti.

Dündar, belediye olarak konağı kamulaştırarak başlattıkları restorasyon çalışmalarının 2010 yılında sona erdiğini kaydederek, "Burası Bursa hisarı içerisinde, şehre hakim bir noktada konum itibariyle Hanlar Bölgesi ve Bursa Ovası'nı gören şehrin en müstesna yerlerinden biri. Burayı şimdi Osmangazi Belediyesi sosyal tesis olarak işletiyor." dedi.