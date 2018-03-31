Bahçesinden fındık çalan öğrencisinin parmaklarını kesti

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın Muranga eyaletindeki bir lise öğretmeni, evinin bahçesinden fındık çalan öğrencisini parmaklarını keserek cezalandırdı.
Ulusal basında yer alan habere göre, Muranga eyaletindeki Gathinja Lisesinde görev yapan Benson Munyagi isimli öğretmen, evinin bahçesinden fındık çalan lise 3. sınıf öğrencisi çocuğun 4 parmağını birden kesti.
Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun kesilen parmakları yerine dikildi ve çocuk tedavi altına alındı.
Öğretmen ise Muranga eyaletindeki Kirigo polis karakolunda göz altında tutuluyor.
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