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Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e destek

MANAMA (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, İsrail'in "tehlike kaynaklarını" yok ederek kendini savunma hakkına sahip olduğunu savundu.

İsrail'in Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu noktalara yönelik saldırılarının ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Al Halife, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarını yok ederek kendilerini savunma hakkı bulunmaktadır."

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Al Halife Bahreyn İRAN israil

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