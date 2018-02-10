Bahreyn Kralı Al Halife'nin BAE ziyareti

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

BAE resmi haber ajansının haberine göre, resmi temasları çerçevesinde ülkeyi ziyaret eden Bahreyn Kralı Al Halife, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin ortak çıkarları için ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi.

Hamad bin İsa Al Halife'nin ziyaretinin ardından Bahreyn'den ayrıldığı da belirtildi.