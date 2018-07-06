Bahreyn Kralı'ndan Şii merci Kasım'ın yurt dışında tedavisi için talimat

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, ülkedeki en yüksek Şii merci İsa Kasım'ın (77) yurt dışında tedavi görmesi için seyahat işlemlerinin kolaylaştırılması talimatı verdiği bildirildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahreyn Kralı Hamed'in Şii merci Kasım'ın doktorları ile kendi isteği doğrultusunda yurt dışında tedavi görmesi için seyahat işlemlerinin kolaylaştırılması ve tedavi masrafının karşılanması talimatı verdiğini belirtti.

Bahreyn'de bazı aktivistler sosyal medyadan Şii merci Kasım'ın 24 Haziran'da özel bir hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Aktivistler ve muhalefet daha önce Şii merci Kasım'ın ev hapsinde tutulduğunu ve sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek, bunun sorumlusunun hükümet olduğunu iddia etmiş, Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Kasım'ın sağlık durumuyla ilgili hükümetin herhangi bir ihmalinin olmadığını açıklamıştı.

Bahreyn'deki Büyük Ceza Mahkemesi, "yasaya aykırı şekilde bağış toplama ve kara para aklama" suçlamasıyla yargılanan Kasım'ı, mayıs ayında bir yıl hapis ve 265 bin dolar para cezasına çarptırmış ancak cezanın ertelenmesine karar vermişti.

İçişleri Bakanlığı, Haziran 2016'da ise ülke menfaatine zarar verdiği gerekçesiyle Kasım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vermişti.

