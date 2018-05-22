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Bahreyn'den ABD'nin İran stratejisine tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 03:07 | Son Güncelleme

Bahreyn'den ABD'nin İran stratejisine tam destek

MANAMA (AA) - Bahreyn, ABD'nin İran'a yönelik stratejisine tam destek verdiğini açıkladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik stratejisinin "Tahran siyasetinin güvenlik ve istikrarı baltalama riskini engelleme, nükleer anlaşmanın eksikliklerini giderme ve İran'ın balistik füze programının yol açtığı tehdidi ortadan kaldırmadaki kararlılığını yansıttığı" belirtildi.

Açıklamada, Bahreyn'in ABD'nin İran stratejisini desteklediği bilgisi verildi.

Ayrıca açıklamada, "İran'ın, barışın sağlanması ve bölgenin nükleer silahlardan arındırılması yönünde sarf edilen çabalara karşılık vermesinin yanı sıra terörist milislere desteği sonlandırması ve bölgedeki devletlerin içişlerine mutlak suretle müdahale etmemesi" gerektiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada, İran'a nükleer silah üretimini durdurması ve Ortadoğu'daki "terör gruplarına" desteğini kesmesi çağrısında bulunarak, aksi halde bu ülkeye "tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını" bildirmişti.

Pompeo, İran'ın uranyum üretimini sonlandırması, tutuklu ABD vatandaşlarını serbest bırakması, Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duyması, Yemen'deki Husiler'e, ayrıca İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri'ne desteğini sonlandırması dahil 12 şart sıralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD destek İRAN

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