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Bahreyn'den "Katar'daki darbe girişimi" iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Bahreyn'den "Katar'daki darbe girişimi" iddiasına yalanlama

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "Katar'da 1996 yılında gerçekleşen darbe girişimine Manama yönetiminin de katıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre Sahir Sarayı'nda Mısırlı gazetecileri kabul eden Al Halife, Aljazeera televizyonunda pazar günü yayınlanan "Katar 96" adlı programda dile getirilen iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Al Halife, "Katar'a abluka uygulayan dört ülkenin 1996'da gerçekleşen darbe girişimine de katıldığı yönündeki ithamların temelsiz olduğunu" vurguladı.

Söz konusu iddialara cevap veren ilk Körfez ülkesi lideri olan Bahreyn Kralı, Katar'daki darbe girişimlerinin iç çekişmelerden kaynaklandığını söyledi.

Katar'ın istikrarının kendileri için de önemli olduğunu kaydeden Al Halife, Doha'da istikrarlı bir anayasal düzenin olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Aljazeera televizyonunda pazar günü yayınlanan "Katar 96" adlı belgeselde, "eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani'ye karşı 1996 yılında gerçekleştirilen darbe girişimine bugün bu ülkeye karşı abluka uygulayan dört ülkenin de karıştığı" ileri sürülmüştü.

- "Katar Emiri Riyad'a gitmeli"

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında 5 Haziran 2017'den bu yana devam eden krize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahreyn Kralı, "Katar'ın kardeş ülkelere muhalif siyasetini değiştirmesi gerektiğini aksi halde mevcut durumun devam edeceğini" belirtti.

Katar'ı "bölge ülkelerin iç işlerine karışmak ve terörle birlikte hareket etmekle" suçlayan Al Halife, Katar Emiri Şeyh Temim'i krizin başından bu yana durumu açıklamak üzere Riyad'a gitmemekle eleştirdi. Bu ziyaretin mutlaka yapılması gerektiğini dile getiren Bahreyn Kralı, "Örf ve adetlerimize göre küçük kardeşin büyük kardeşe bir ziyareti olarak bunun mutlaka gerçekleştirilmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Al Halife, çözüm imkanlarının sınırlı olduğunu ve gittikçe daraldığını hatta imkansız hale geldiğini savundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

- Katar'da 1996'da yaşananlar

Katar 1995 yılında, babası yurt dışındayken Hamed bin Halife Al Sani'nin kansız bir darbesine sahne olmuştu. Bu darbenin ardından 1996'da Hamed bin Halife'ye karşı ülkedeki Beni Murre ve Al Sani kabilelerinden bazı kişilerin katıldığı bir karşı darbe girişimi yaşanmıştı.

Başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan 123 kişi "devlete karşı silah kullanma ve meşru yönetimi devirme" suçlamasıyla sivil mahkemelerde yargılanmış, 19 kişinin idamına 20 kişinin de ömür boyu hapsine hükmedilmişti.

İdam cezalarının hiçbiri infaz edilmezken 2010'da eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'in girişimiyle bazı mahkumların Katar Emirliği'nin özel affıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

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