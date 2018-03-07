Aljazeera televizyonunda pazar günü yayınlanan "Katar 96" adlı belgeselde, "eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani'ye karşı 1996 yılında gerçekleştirilen darbe girişimine bugün bu ülkeye karşı abluka uygulayan dört ülkenin de karıştığı" ileri sürülmüştü.

Katar'ın istikrarının kendileri için de önemli olduğunu kaydeden Al Halife, Doha'da istikrarlı bir anayasal düzenin olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Al Halife, "Katar'a abluka uygulayan dört ülkenin 1996'da gerçekleşen darbe girişimine de katıldığı yönündeki ithamların temelsiz olduğunu" vurguladı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre Sahir Sarayı'nda Mısırlı gazetecileri kabul eden Al Halife, Aljazeera televizyonunda pazar günü yayınlanan "Katar 96" adlı programda dile getirilen iddiaların doğru olmadığını söyledi.

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, "Katar'da 1996 yılında gerçekleşen darbe girişimine Manama yönetiminin de katıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

- "Katar Emiri Riyad'a gitmeli"

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında 5 Haziran 2017'den bu yana devam eden krize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahreyn Kralı, "Katar'ın kardeş ülkelere muhalif siyasetini değiştirmesi gerektiğini aksi halde mevcut durumun devam edeceğini" belirtti.

Katar'ı "bölge ülkelerin iç işlerine karışmak ve terörle birlikte hareket etmekle" suçlayan Al Halife, Katar Emiri Şeyh Temim'i krizin başından bu yana durumu açıklamak üzere Riyad'a gitmemekle eleştirdi. Bu ziyaretin mutlaka yapılması gerektiğini dile getiren Bahreyn Kralı, "Örf ve adetlerimize göre küçük kardeşin büyük kardeşe bir ziyareti olarak bunun mutlaka gerçekleştirilmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Al Halife, çözüm imkanlarının sınırlı olduğunu ve gittikçe daraldığını hatta imkansız hale geldiğini savundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.