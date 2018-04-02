HABER

Bahreyn'in en büyük petrol sahasının bulunduğu açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:36 | Son Güncelleme

Bahreyn'in en büyük petrol sahasının bulunduğu açıklandı

MANAMA (AA) - Bahreyn tarafından, şu ana kadar ülkedeki en büyük petrol sahasının bulunduğunu duyuruldu.

Bahreyn resmi ajansının haberine göre, Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Güvenlik Yüksek Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarından çok daha büyük rezerve sahip hafif kaya petrolü kaynağı ile çok miktarda derin gaz bulunduğu belirtildi.

Bu keşfin ülkede ilk petrol kuyusunun açılışının yapıldığı 1932 yılından bu yana ilk olduğu aktarılan açıklamada, yeni petrol sahasının, Bahreyn'in rekabet kabiliyetini destekleyeceği, kalkınma girişimleri ve projelerinin uygulanmasının sürdürülmesine de katkı sağlayacağı kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında en az petrol kaynağına sahip olan Bahreyn, günlük yaklaşık 45 bin ile 200 bin varil arasında değişen miktarda ham petrol üretiyor.

Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?Tiangong-1 Pazartesi Dünya’da! Peki Tiagong-1 nereye düşecek?
Çatışma çıktı! Teröristlerle sıcak temas...Çatışma çıktı! Teröristlerle sıcak temas...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn petrol sahası

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.