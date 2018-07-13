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Bahriyeliler açık denizlere uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'ndan 170 bahriyelinin açık deniz eğitimine katılımı dolayısıyla tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu'nda eğitim alan 152 Türk, 18 yabancı misafir öğrenci, düzenlenen törenle açık deniz eğitimine uğurlandı.

MSÜ Deniz Harp Okulu İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki törene, askeri erkan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer, öğrencilerin zorlu bir eğitim ve öğretim dönemini başarıyla tamamlayarak deniz subayı olmaya bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Açık deniz eğitiminin amaç ve faydalarına değinen Tuğamiral Koçer, "Öğrencileri donanmada alacakları görevlere hazırlamak, uluslararası ortamda temsil yeteneklerini geliştirmek ve değişik kültürler arasında mukayese imkanı sağlamak, bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla donanmamızın en yeni gemisi TCG Sancaktar ile Akdeniz'de ve Cebelitarık Boğazı aşılarak Atlas Okyanusu'nda sırasıyla Catania, Lizbon, Palma de Mallorca, Toulon ve Aksaz limanlarını kapsayacak şekilde 30 gün süreyle açık deniz eğitimine uğurluyoruz." diye konuştu.

Koçer, öğrencilerin açık denizde, taktik manevralar, seyir, yangın savunma, makine ve gemicilik gibi konularda zorlu bir eğitime tabi tutulacaklarını söyledi.

Gemi komutanının tekmil vermesinin ardından Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Koçer, bahriyelileri "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, rüzgarlarınız kolayınıza, bahtınız ve yolunuz açık olsun." diyerek uğurladı.

Konuşmanın ardından öğrenciler, bando eşliğinde resmi geçit töreni gerçekleştirdi.

Öğrenciler daha sonra filikalarla geçtiğimiz aylarda inşa edilen TCG Sancaktar Gemisi'ne taşındı.

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Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer MSÜ Deniz Harp Okulu

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