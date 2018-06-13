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"Bak Şu Bücüre" çekimlerinde sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Yönetmen Umut Kırca: - "Herkesin rahatlıkla izleyebileceği, her yaş grubuna hitap edebilen bir film oldu" - Oyuncu Seçkin Özdemir: - "Seyircilerin filmden farklı bir hava, farklı bir tat olacağını düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - BKM yapımın yeni projesi "Bak Şu Bücüre" adlı film, yeni sezonda sinemaseverlerle buluşacak.

Çapa Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni Umut Kırca, yaklaşık 20 gündür çekimlere devam ettiklerini söyledi.

Kırca, Türkiye'de çocukların gözünden anlatılan hikayelerin çok fazla sinemada ele alınmadığına işaret ederek, "Biz de bu fikirden yola çıkmak istedik. Çünkü gençler bizden fersah fersah yukarıdalar, çok zekiler. Bizden çok farklı düşünüyorlar. Filmde biraz da bunu göstermek istedik." dedi.

Filmin konusuna değinen Kırca, şunları kaydetti:

"Filmin başrolündeki Umut karakterimiz ailesini bulmak için bir yolculuğa çıkıyor ve bir bilgisayar dehası. Bu nokta da benim için ayrı bir önem taşıyor. Eğitimci olduğum için belki de biraz daha gençlerimizi mesleki olarak bilgisayar mühendisliği, bilgi sistemleri, yazılım mühendisliği gibi bölümlere yönlendirmek, bu konuya daha fazla dikkati çekmek istiyoruz."

Kırca, filmde küfür ve şiddet sahnelerinin yer almadığını belirterek, "Herkesin rahatlıkla izleyebileceği, her yaş grubuna hitap edebilen bir film oldu. Sadece çocukların izleyebileceği bir film olarak adlandırmıyorum yaptığımız işi, ailece izleyebilecekleri bir film olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

- "Çekimler heyecanlı ve güzel ilerliyor"

Filmin başrol oyuncusu Berat Efe Parlar da filmin güzel ve eğlenceli bir yapım olduğunu dile getirerek, "Umut karakterinin bilgisayarla arası çok iyi. Sonra İstanbul'a ailesini bulmak için geliyor. O sırada Özge ablasıyla tanışarak, çeşitli olaylara karışıyor." dedi.

Oyuncu Seren Şirince de oynadığı karaktere ilişkin şunları anlattı:

"Benim karakterim de kendisini sanata adayan, bunun için çabalayan bir kişiyi temsil ediyor. Bence bu karakter de önemli. Gençleri özellikle sanata daha fazla teşvik etmemiz gerekiyor. Çok tatlı bir film. Biz ekipçe çok mutluyuz. Çekimler heyecanlı ve güzel ilerliyor."

Filmde "Komiser Gökhan" karakterini canlandıran Seçkin Özdemir de filmde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Bugüne kadar Türkiye'de çocuk komedisi çok yapıldı ama bu tarzda çocuk macerasına çok rastlamadık. O yüzden seyircilerin filmden farklı bir hava, farklı bir tat olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Taner Barlas, filmin eğlenceli tarafının yanı sıra, hayata dair birçok şeyi ele aldığının altını çizerek, "Filmde Umut karakterinin çizgisinde günümüzün Türkiye'sini ve insan ilişkilerini irdeleyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Senaryosunu Yaşar Arak ile Ömer Pınar'ın kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir üstleniyor.

Filmde, Parlar, Şirince, Özdemir ve Barlas'ın yanı sıra Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli, Durul Bazan ve Suat Sungur rol alıyor.

Komedi, macera ve aksiyon türündeki film, siber uzmanı Umut'un ailesini bulmaya çalışırken, İstanbul'u birbirine katmasını konu ediniyor.

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