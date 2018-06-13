"Bak Şu Bücüre" çekimlerinde sona gelindi

İSTANBUL (AA) - BKM yapımın yeni projesi "Bak Şu Bücüre" adlı film, yeni sezonda sinemaseverlerle buluşacak.

Çapa Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni Umut Kırca, yaklaşık 20 gündür çekimlere devam ettiklerini söyledi.

Kırca, Türkiye'de çocukların gözünden anlatılan hikayelerin çok fazla sinemada ele alınmadığına işaret ederek, "Biz de bu fikirden yola çıkmak istedik. Çünkü gençler bizden fersah fersah yukarıdalar, çok zekiler. Bizden çok farklı düşünüyorlar. Filmde biraz da bunu göstermek istedik." dedi.

Filmin konusuna değinen Kırca, şunları kaydetti:

"Filmin başrolündeki Umut karakterimiz ailesini bulmak için bir yolculuğa çıkıyor ve bir bilgisayar dehası. Bu nokta da benim için ayrı bir önem taşıyor. Eğitimci olduğum için belki de biraz daha gençlerimizi mesleki olarak bilgisayar mühendisliği, bilgi sistemleri, yazılım mühendisliği gibi bölümlere yönlendirmek, bu konuya daha fazla dikkati çekmek istiyoruz."

Kırca, filmde küfür ve şiddet sahnelerinin yer almadığını belirterek, "Herkesin rahatlıkla izleyebileceği, her yaş grubuna hitap edebilen bir film oldu. Sadece çocukların izleyebileceği bir film olarak adlandırmıyorum yaptığımız işi, ailece izleyebilecekleri bir film olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.