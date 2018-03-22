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Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Bakan açıkladı! 1800 asker görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, yaptığı son dakika açıklamaya göre, TSK'dan bin 800 asker uzaklaştırıldı. Canikli, şu ifadeleri kullandı:

Bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır. Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim."

"FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ'ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır."

"Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı."

Ayrıntıar geliyor...

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Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı TSK FETÖ asker görevden uzaklaştırma

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
biraz da kendi içinizi temizleseniz herkes suçlu bi siz suçsuz sunuz
HERKESİ UZAKLAŞTIRIN GİTSİN YENİ AKRABALAR GELSİN BU NE YA ADAMLAR OKULDA ÇOCUK OKUTMUŞ CAHİL KALSINLAR ÖYLE DEĞİL Mİ BU 17 ARALIKTA NE YAŞANDI FETÖ İLE MERAK EDİYORUM BU BİR SIR İŞTE
bu vatan hainleri yillarca benim vergimle gecindi. ve bunlara ve goz yumanlara hakkimi helal etmiyorum.
ayne bakanım var ol
kanaatim doğru bilgi vermiyorlar
AKP İÇİNDEKİ FETÖCÜLER (ki %80) TEMİZLENMEDİKÇE FETÖ TEMİZLENMEZ. TSK İLE UĞRAŞIP TEDİRGİNLİK YARATMA ALGISI DA SON BULMALI.
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