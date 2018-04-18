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Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek'' dedi.

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık'a gönderdik" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
KHK FETÖ PYD TSK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
24 hazirana kadar yapabilceğiniz herşey, yapın bu aziz ve asil milletse eğer akp ve mhp yi sandığa gömer kim huzurlı kim rahat geçinebiliyor doalr mazot ne halde hiç mi tepki vermicen kardeşim söyle
@murat_1983_muaye Mazotu benim adım keMAL mi ucuzlatacak :)
SONUNUZ GELECEK İNŞALLAH GÖRECEZ !
insallah
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