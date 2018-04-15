Bakan Ağbal, Bayburt'ta cenaze törenine katıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak'ın dedesinin cenaze törenine katıldı.
İstanbul'da önceki gün vefat eden Ekrem Yumak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bayburt'a getirildi.
Yumak için Yakutiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, MHP İl Başkanı Bekir Kasap ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yumak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Osman Mezarlığı'na defnedildi.
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