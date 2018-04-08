Bakan Ağbal, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü bahçesindeki banklarda öğrencilerle buluşan Ağbal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mürekkep Lekesi" dergisine röportaj verdi.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, çocukluğu, eğitimi ve kamuda aldığı görevlerin yanı sıra siyasi hayatına ilişkin bilgileri paylaştı.
Ağbal, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, her alanda kendilerini yetiştirmelerini istedi.
Gençlere siyasete daha yakından ilgi duymaları ve erken yaşlarda siyasete aktif şekilde katılmalarını öneren Ağbal, tecrübelerini anlattı.
Öğrencilerden biri, eğitimin önemine işaret ederek yeniden üniversite okuma isteği taşıdığını dile getiren Ağbal'a, Bayburt Üniversitesi'ni gönül rahatlığı ile tercih edebileceğini söyledi.
Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da katıldı.
Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum