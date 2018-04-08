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Bakan Ağbal, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Ağbal, Bayburt Üniversitesi'nde, üniversite dergisi için öğrencilerin sorularını yanıtladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü bahçesindeki banklarda öğrencilerle buluşan Ağbal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Mürekkep Lekesi" dergisine röportaj verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, çocukluğu, eğitimi ve kamuda aldığı görevlerin yanı sıra siyasi hayatına ilişkin bilgileri paylaştı.

Ağbal, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, her alanda kendilerini yetiştirmelerini istedi.

Gençlere siyasete daha yakından ilgi duymaları ve erken yaşlarda siyasete aktif şekilde katılmalarını öneren Ağbal, tecrübelerini anlattı.

Öğrencilerden biri, eğitimin önemine işaret ederek yeniden üniversite okuma isteği taşıdığını dile getiren Ağbal'a, Bayburt Üniversitesi'ni gönül rahatlığı ile tercih edebileceğini söyledi.

Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da katıldı.

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Maliye Bakanı Ağbal Bayburt Üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı

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