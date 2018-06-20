Bakan Ağbal'dan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret

NİĞDE (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. AK Parti Niğde İl Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret eden ve burada vatandaşlara seslenen Ağbal, heybelerinin dolu, yaptıklarının belli olduğunu ve yaptıklarının yapacaklarının adeta kefili olduğunu söyledi. Ağbal, 16 yıldır ülkeyi baştan sona imar ettiklerini, sağlıkta, eğitimde, altyapıda, ulaştırmada her alanda Türkiye'ye çığır açtıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Artık parası pul olan bir Türkiye yok, emir alan bir Türkiye yok, başkalarının söylediğini yapan bir Türkiye yok, başı eğik bir Türkiye yok. Savunma, güvenlik alanında başkasına muhtaç olan bir Türkiye yok, evelallah bugün emir veren, söz söyleyen, sözü dinlenen, yaptığı takip edilen, yaptıklarıyla takdir edilen, yaptıklarıyla örnek gösterilen, artık küresel güce dönüşen bir Türkiye var. Bunu bu kadrolar, sizler gerçekleştirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde dünya lideri, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mahcup olmayacağız. 24 Haziran akşamı bir defa daha Türkiye dosta, düşmana karşı haykıracak."

- Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret Konuşmanın ardından şehit Astsubay Ömer Halisdemir ile annesi Fadiamana Halisdemir'in kabirlerini ziyaret edip dua eden Bakan Ağbal, şehidin kardeşi Soner Halisdemir ile de sohbet etti. Şehit Ömer Halisdemir'in o gece Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini dile getiren Ağbal, "Nasıl bir yürek, nasıl bir kahramanlık, gerçekten artık destan yani. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Rabbim sizlere güç, kuvvet versin. Elleri öpülesi bir babanız var, sizin gibi evlatlar yetiştirmiş. Ben hep söylüyorum, Anadolu'nun özü, toprağı bu. Bin yıldır bu topraklarda binlerce Ömer Halisdemirler sayesinde bugünlere geldik. Allah ondan razı olsun." diye konuştu. Ağbal, "Öyle bir anne ki tarihi yazan bir evladın annesi olma şerefi ona ait. Bizim Anadolu kadını, anası, bacısı bu zaten. Rabbime şükürler olsun ki hala bu özü, bu topraklarda yaşatabiliyoruz. O insanların duası başka türlü. Cumhurbaşkanımız hep söyler, 'Bizleri ayakta tutan bu insanların dualarıdır.' der. Biz inanan insanlarız." dedi.