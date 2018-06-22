HABER

Bakan Ahmet Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 09:53 | Son Güncelleme

Bakan Ahmet Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."


PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Şehit askerin cenazesinde yürekleri yakan fotoğrafŞehit askerin cenazesinde yürekleri yakan fotoğraf
Leyla Aydemir yaşıyor mu? Ürküten iddiaLeyla Aydemir yaşıyor mu? Ürküten iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA Editör Masası Flaş Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Ahmet Şık: Erdoğan ikinci tura kalırsa seçimi kaybeder

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

Survivor Ümit Karan'dan Nagihan itirafı! 'Bilerek yaptım'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Son dakika! Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam!

Son dakika! Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam!

İstanbul'da toplu taşımada taciz dehşeti: Boğazını kesmek istedi

İstanbul'da toplu taşımada taciz dehşeti: Boğazını kesmek istedi

Eski Milletvekili Nurettin Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Milletvekili Nurettin Yılmaz hayatını kaybetti

TBMM'den 'Mimar Sinan' açıklaması

TBMM'den 'Mimar Sinan' açıklaması

Ankara'da son dakika haberi! Belediye otobüsleri (EGO) çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da son dakika haberi! Belediye otobüsleri (EGO) çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.