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Bakan Ahmet Demircan kazada yaralananların yardımına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:02 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Refahiye ilesinde devrilen otomobildeki biri polis memuru 2 kişi yaralandı - Başbakan Binali Yıldırım'ın programı dolayısıyla Erzincan'a gelirken kazayla karşılaşan Bakan Demircan olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları hastanede de ziyaret etti - Bakan Ahmet Demircan: - "İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik"

ERZİNCAN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan biri polis memuru 2 kişiye müdahale etti.

Erzurum Yenişehir Polis Merkezinde görevli polis memuru Ayhan Demir'in (48) kullandığı 34 BSS 71 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Kova mevkisinde devrildi.

Kazada, polis memuru Ayhan Demir ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu (18) yaralandı.

Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki programları dolayısıyla Sivas'tan karayoluyla kente gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazayı fark edip konvoyunu durdurdu.

- Yaralılara ilk müdahale Bakan Demircan'dan

Makam aracından inen Demircan, olay yerine giderek, çevredeki vatandaşlarla yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Demircan ve vatandaşlar, yaralılara müdahale ederken olay yerine ambulans çağrıldı.

Yaralılar daha sonra 112 Acil Servis görevlilerince, Demircan ve koruma ekibinin de yardımıyla 2 ambulansa alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Bakan Demircan da makam aracıyla ambulansların arkasından aynı hastaneye gelerek yaralıları hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

Hastaneye gelen yaralı yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Demircan, daha sonra diğer hastaları ziyaret edip aileleriyle görüştü.

- Yaralıların hayati tehlikesi yok

Demircan, hastane çıkışı AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolda tesadüfen kazayla karşılaştığını söyledi.

Bakan Demircan, şu bilgileri verdi:

"Yolda gelirken yol kenarında kaza yapan arkadaşları görüp kendilerine vatandaşlarla yardımcı olduk. İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Gelen ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik."

Yaralılar Demir ve Dedeoğlu'nun İstanbul'dan yola çıktığını belirten Demircan, "Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, daha sonra çeşitli açılışlara katılıp halka hitap edecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarına katılmak üzere kent merkezine hareket etti.

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Erzincan Refahiye ilçesi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan trafik kazası

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