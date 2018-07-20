Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (2)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de Valiliğin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hemşehrisi olan bir bakanı Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çelik, Bakan Akar'a Kayseri ile ilgili kısa bir brifing verdi. Bakan Hulusi Akar, kentin gelişmesi ve güzelleşmesi için yapılan çalışmalara teşekkür ederek, "Bunlar halkın daha rahat etmesi için gerçekleştiriliyor. Projeler konusunda bakan olarak elimizden geleni yapacağız. Katkı ve desteği vereceğiz. Projelerin biran önce tamamlanmasını arzuluyoruz. Türkiye için genel konuşuyorum. Ülkemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, sorunlarını gidereceğiz. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını çözeceğiz. Kayseri'deki büyüklerime ve Kayserililere bir kez daha saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
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