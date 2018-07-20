Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (3)

BAKAN AKAR'A 'ESNAF KEBABI' Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik ve belediye ziyaretinin ardından Melikgazi ilçesindeki Camikebir'e gelerek, cuma namazını kıldı. Vatandaşların ilgiyle karşıladığı ve alkışladığı Akar, daha sonra hac malzemeleri satan bir dükkanda, 'esnaf kebabı' adı verilen tulum peyniri, zeytin, karpuz ve sıcak pideden oluşan menünün bulunduğu sofraya oturdu. Bakan Akar, vatandaşların sevgi gösterilerine, bindiği araçtan el sallayarak karşılık verdi.
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