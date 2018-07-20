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Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

GARNİZON ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mevalana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesini ziyaret ettikten sonra, Garnizon Şehitliği'ne geldi.

Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (4)

GARNİZON ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mevalana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesini ziyaret ettikten sonra, Garnizon Şehitliği'ne geldi. Burada anıta çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzalayıp, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından Bakan Akar, buradaki anı evinde şehitlerin fotoğraflarını inceledi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (4)Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (4)Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (4)Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (4)

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