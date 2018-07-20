HABER

Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:30 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili olarak bakanlık olarak hazırladıkları taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu, taslağı görüşüldükten sonra da takip edeceklerini belirtti.

Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlikle ilgili olarak bakanlık olarak hazırladıkları taslağın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu, taslağı görüşüldükten sonra da takip edeceklerini belirtti. Akar, "Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bakan olduktan sonra baba ocağı Kayseri'ye ilk kez gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erkilet Havaalanı'nda mülki ve askeri törenle karşılandı. Karşılamaya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski bakan ve Kayseri milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız da katıldı. Hulusi Akar, Valilik girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev tevdi edildi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz. Dün de ayağımızın tozuyla Hakkari Dağbaşı üs noktasına giderek burada benim ve komutanlarımızın eşlerinin hazırladığı keklerle kutlama yaparak, görevlerini fedakarlıkla ve ciddiyetle zor şartlarda yapan askerlerimizle bir arada olduk. Vatan görevini yerine getirirken çok şükür ülkemiz hudutlarından teröristleri temizledik. Sınır ötesinde de peşlerindeyiz. Komşu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız, ancak en son terörist bitinceye kadar görevimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve gerekli operasyonları sürdüreceğiz. Milletimizin birliği, beraberliği ve güvenliği bizim için her şeyin önündedir. Milletimizin ve hemşehrilerimin dualarını bekliyorum" dedi.
Bakan Akar, bedelli askerlikle ilgili soruya da "Savunma Bakanlığı olarak ilgili koordinasyonu tamamlayıp bu konudaki çalışmamızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Komisyonlarda görüşülecek. Daha sonra çıkan sonuca göre durumu takip edeceğiz. Bedelli askerlik yasası ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsunBakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun

PARTNERTamamını görünce...Tamamını görünce...
Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni 
Yere düşen yavru ebabili, veterinere götürdüYere düşen yavru ebabili, veterinere götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.