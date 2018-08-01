Bakan Akar Orgeneral Scaparrotti'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti'yi kabul etti.

Kabulde Scaparrotti, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar, daha sonra Scaparrotti ile makam odasında baş başa görüştü. Scaparrotti'nin, yeni görevi dolayısıyla Akar'a tebrik ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

ABD'li Komutan Scaparrotti, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüşmek üzere Genelkurmay Karargahı'na geçti.

