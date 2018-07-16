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Bakan Akar ve yeni komuta kademesinden Anıtkabir ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti - Bakan Akar: - "Şahsıma tevdi edilen bu kutsal görevi, yurdumuzun ve dünyanın farklı köşelerinde fedakarca hizmet veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları olan silah ve mesai arkadaşlarımla birlikte saygı ve güvene dayanan, şeffaf bir çalışma anlayışıyla, ilke ve inkılaplarının rehberliğinde başarıyla yerine getireceğimize inancım tamdır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Anıtkabir'e geldi.

Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çıktı. Akar'ın, üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gücünü yüce Türk milletinin sevgi ve güveninden alan, asil milletimizin bağrından çıkan ve milli bir ordu olan, mazisi şan ve şerefle zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen huzurunda bulunmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Şahsıma tevdi edilen bu kutsal görevi, yurdumuzun ve dünyanın farklı köşelerinde fedakarca hizmet veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensupları olan silah ve mesai arkadaşlarımla birlikte saygı ve güvene dayanan, şeffaf bir çalışma anlayışıyla, ilke ve inkılaplarının rehberliğinde başarıyla yerine getireceğimize inancım tamdır.

Birlik ve beraberliğiyle dosta güven düşmana korku veren dünya ordularının imrenerek takip ettiği bir güç olan muzaffer Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş imkan ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve dünyanın en saygın ordularından biri olarak bayraklaşan yurt topraklarımızın bütünlüğü ve güvenliğinin yüce milletimizin bekasının teminatı ve gurur kaynağı olmaya devam etmesi maksadıyla aynı azim ve kararlılıkla yolunda yürüyeceğiz.

Bu vesileyle ülkemizin güvenliği ve bölünmez bütünlüğüyle asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden mensuplarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi ve şehit ailelerimizi şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhun şad olsun."

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