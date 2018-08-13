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Bakan Albayrak: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 03:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanma ile ilgili piyasaları rahatlatma amaçlı önlem aldığını belirterek aksiyon planının hazır olduğu belirtti.

ANKARA,(DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanma ile ilgili piyasaları rahatlatma amaçlı önlem aldığını belirterek aksiyon planının hazır olduğu belirtti.

Bakan Albayrak, "Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek" dedi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakanı Albayrak, şu mesajları paylaştı:

"Bankalarımızla birlikte kurdaki dalgalandırmanın en fazla etkilediği reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.

Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık. Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli adımları atacak. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu yalanlarla sonuna kadar hukuki alanda mücadele edilecek.

Bizim yeni ekonomi yaklaşımımızın en önemli ayağını bütçe disiplini oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız.

Yatırımları ve harcamaları değerlendirirken 3 soruya verdiği cevaba bakacağız. Teknolojik yada yüksek katma değerli üretim sağlıyor mu? İhracatı artırıyor mu? Cari açığı düşürüyor mu? Bu anlayış tüm ekonomi alanlarında hakim olacak. Bu uygulamayı önemsiyoruz.

Kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin desteği, rasyonel politikalar ve kararlı bir duruş ile bu mücadeleden Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız."

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