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Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Mardin'de bir dizi ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Atatürk Kültür Merkezinde 'AK Parti ile siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mardin Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi.

Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz (2)

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Mardin'de bir dizi ziyarette bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Atatürk Kültür Merkezinde 'AK Parti ile siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Mardin Gençlik Buluşması programında gençlerle bir araya geldi. Albayrak, daha sonra Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gençlik Merkezi'nde incelemede bulundu, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Albayrak, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti il Başkanı Nihat Eri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile 13 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Halit Toparlı'nın baba evini ziyaret etti. Burada şehidin babası Veysi, annesi Müzeyyen Toparlı ve akrabalarıyla görüşen Albayrak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.
Ziyarette duygulu anlar yaşayan şehidin babası Toparlı, devletin birliği ve bütünlüğü için her zaman dua ettiklerini belirterek, "Bir Halit şehit verdik, 10-15 Halit yetiştiriyoruz. Onlar da komando olacak" dedi. Bakan Albayrak da terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bu işi bitirdi, sonuna geldik. Sınır ötesi de bitiyor" ifadesini kullandı.

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Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz (2)Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz (2)Bakan Albayrak: Daha güzel günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz (2)

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