Bakan Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu

İstanbul,(DHA)

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de yaşananlar.. Ben hep anlatıyorum; ordumuz güçlü, askerimiz güçlü. Hem çok daha etkin ve dominant hem sonuç odaklı, başarılı operasyonu gerçekleştirilmesinde İHA'ların SİHA'ların etkisi yok mudur? Vardır dimi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu. Gelişen teknolojilerin önemine değinen Albayrak, "Afrin'de yaşananlar.. Ben hep anlatıyorum; ordumuz güçlü, askerimiz güçlü. Hem çok daha etkin ve dominant hem sonuç odaklı, başarılı operasyonu gerçekleştirilmesinde İHA'ların SİHA'ların etkisi yok mudur? Vardır dimi. 2009'da bu sektörde esamemiz okunmazken oluşan dış politika kriziyle 'Biz kendimiz üretelim' deyip 8 sene içinde kendi yerli ve milli mühendislerimizle en son teknolojiyle takip edip sadece nokta atışı silahlarla, toplarla, füzelerle vurma değil, istihbaratın, bilginin paylaşılmasıyla savaşın kuşatmanın seyrini değiştirecek bir süreç ortaya konuldu. 15 sene önceki Türkiye böyle bir operasyonda böyle başarılı sonuç alabilir miydi? İnanç, iman olacak ama bu da olacak. Bununla ilgili çok fazla bir süreç örnek saymak mümkün" diye konuştu.

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