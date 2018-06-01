Bakan Albayrak Mardin'de esnafla bir araya geldi

MARDİN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "24 Haziran'dan sonra sadece güvenlik, barış ve huzur anlamında değil, ekonomi, istihdam, yatırım anlamında da Mardin, Diyarbakır, Siirt, Van, Hakkari ve Şırnak olmak üzere tüm bu coğrafyamız, Allah'ın izniyle çok daha güzel, ümitli ve umutlu günlerin geldiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Albayrak, beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve AK Parti Mardin Milletvekili adayları ile Mardin Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada ziyaret ettiği esnafın sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Albayrak, vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti, hatıra fotoğraf çektirdi.

Albayrak, turizmde yaşanan hareketliliğe dikkati çeken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden esnafa, "24 Haziran'dan sonra daha da hareketlenecek inşallah. Daha da büyüyecek ve gelişecek. Bu ülkenin bir lideri var, Recep Tayyip Erdoğan. O nasıl dik duruyorsa bizler de sizler de dik duracağız. Emin olun çok daha iyi olacak." diye konuştu.