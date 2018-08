 BAKAN ALBAYRAK:  MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI KRİTİK ESASLARDAN BİRİ (2)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok kritik esaslardan bir tanesi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modeli'ni Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği toplantıda açıkladı. Toplantıya Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

"Türkiye artık yeni bir Türkiye yolculuğu ve güçlü adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreci başlattık" diyen Albayrak, "Yeni bir ekonomik yaklaşımın olacağını ifade ettik. Türkiye hakikaten son 16 yıllık dönemde bir üst lige çıktı. Bugün yeni sistemin genel sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz toplantı bu. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla daha güçlü politikalarla hedeflerine ilerlediği bir süreci yaşayacağız. Ekonomi politikalarımızı kurgularken nasıl bir vizyonla hareket edeceğimizi paylaşacağız. Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız. 24 Haziran seçimleri bizim için çok önemliydi. Yeni bir sistem değişikliği sonrası yeni bir Türkiye'nin güçlü adımlarla ilerlemesi için yeni bir süreç başladı. Esas konu bugünkü bu çerçevede baktığımızda Türkiye orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması için nasıl bir yol çizmesi konusunda bir çok toplantılar yaptık. Bugün genel yol haritasının çerçevesinin çizeceğimiz bir toplantı olacak.

Nasıl bir vizyonla hareket edeceğimizi paylaşacağımız bir toplantı olacak. Hakikatten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerek maliye gerek para politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle, ahlaklı bir yönetim kategorisi çok güçlü olacak. Danışmanlarla çok daha etkin bir bakanlık olacak. Hızlı politikalarla hedefe ulaşacağız. Bu noktada baktığımızda ilk günden beri attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla ekonominin tüm alanındaki paydaşlarla, sizlerle istişare ederek yola koyulacağız. Bu süreçte hakikatten ulusal ve uluslar arası tüm paydaşların içinde olduğu geniş yelpazede her bir detayı ince ince işleyeceğiz" şeklinde konuştu.