 BAKAN ALBAYRAK OĞLU İLE BİLEK GÜREŞİ YAPTI

DÜNYA ÇOK BÜYÜK BİR KIRILMANIN EŞİĞİNDE Daha sonra gençlere yönelik bir sunum yapan Bakan Albayrak, "Dünya çok büyük bir kırılmanın eşiğinde. Bu yüzyıl emin olun belki binlerce yıllık dünya tarihindeki en büyük kırılmanın yaşanacağı günlerin geçtiği bir dönem, bir sürece şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak bizler 81 milyonluk bir ülkeyiz. Ama hinterlandımızda baktığımızda yüz milyonlarca nüfusa sahip bir coğrafyadaki insana, toplumlara ve devletlere de etki ediyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla dünü, bugünü, yarını şekillendirirken önce bir geçmişten başlamak lazım" dedi.

TEK KANATLI KUŞ UÇMAZ İstanbul'un Fethi'ndeki başarıyı anlatan Bakan Albayrak, "Tek kanatlı kuş uçmaz. İnanç tarafı olacak. İnanca bağlayacağız. Bir kanat daha lazım. İşin bilimsellik, gelecek, teknolojiden bahsediyoruz ya... Dönemin dünya tarihinin en büyük toplarını döktürmüş. Bu bir silsile. Fatih'ten başlayan, Yavuz ve Kanuni ile giden. Yani bir milyon kişilik ordu, karşı taraf yüz bin kişi, ezmişiz, yenmişiz. Hayır. Çaldıran, Mercidabık, Ridaniye. Dönemin iki tane büyük ordusu. Bir tarafta Safeviler, diğer tarafta Memlükler. İki ülkenin de orduları aslında sayıca ve enerji, güç olarak, Türk, İslam, bu coğrafyalardan yetişmiş. Orta Asya'dan gelmiş. O dönemin savaş tekniklerinde süvari dediğimiz atlı birliklerinin dominant ve agresif olduğu bir savaş metodolojisinde Osmanlı ordusundan daha güçlü ve etkin olmasına rağmen, nasıl yenmiş Yavuz? Dönemin en etkin, güçlü toplarını aynı şekilde döktürerek savaşın kritik anlarında bütün psikolojisini 180 derece değiştirecek bir dönüşümle masaya yumruğunu vurmuş" dedi.

ALBAYRAK, AFRİN OPERASYONU'NU DEĞERLENDİRDİ

Bakan Albayrak, Afrin operasyonunu ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Aslında bugüne döndüğünüzde onu görüyoruz. Afrin'de yaşanan. Ben hep anlatıyorum. Ordumuz, askerimiz, güçlü. Ama hem çok daha etkin ve dominant hem de sonuç odaklı bir operasyon gerçekleştirilmesinde acaba İHA'larımızın, SİHA'larımızın etkisi yok mudur? Vardır, değil mi? 2009 yılında bu sektörde esamemiz okunmazken, oluşan bir dış politika kriziyle 'biz kendimiz üretelim' deyip, 6-7-8 sene içerisinde kendi yerli ve milli mühendislerimizi en son teknolojiyle 3 boyutlu, renkli, pırıl pırıl görüntülerle takip edip sadece nokta atışı silahlarla, toplarla, füzelerle vurma değil; bunun istihbaratı, bilgisi paylaşılmasıyla savaşın, kuşatmanın seyrini değiştirecek bir süreç ortaya koyduk. Yani 15, 10 sene önceki Türkiye, 20 sene önceki Türkiye böyle bir operasyonda böyle bir başarılı sonuç alabilir miydi? İnanç, iman olacak; ama bu da olacak.

"24 HAZİRAN'DA BELKİ BİTECEK, BİLEMEZ"

Albayrak, "Her bir kurumun, devletin, bireyin bir hedefi vardır. Hedefsiz okyanustaki gemi gibi sağa sola savrulursunuz. Türkiye de yeni bir ideal oluşturdu. Diyoruz ki, 2023. Niye? Cumhuriyet ile taçlanan Türk tarihinin 16. devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günün 100 yılına tekabül eden 2023 yılına hedeflerimiz var. Bu bir parti meselesi değil. Ülkemiz 2023'te inşallah çok daha güçlü bir seviyede..." diye konuştu. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce, tüm bu çerçeveden baktığımızda kendi sorumluluk alanımızda, büyük Türkiye, güçlü Türkiye diyoruz ya, bu bir bayrak yarışı. Bir yerden bu bayrağı aldık, bir yere taşıyoruz, taşıyacağız. Bizden sonra bu salondaki arkadaşlardan erkek, kadın, hanım, bey gençlerden birileri bu bayrağı alacak. 2023, 53, 71 diyoruz. Ama büyük, hepimizi çatı olarak birleştiren bir idealimiz var. Buraya nasıl taşıyacağız? Ben öyle bakıyorum. Bıraktığım güne kadar bu görevi. 24 Haziran'da belki bitecek, bilemez. Ama bildiğimiz bir şey varsa ki, bizim bir görevimiz, bakanlığımızın bir görevi var. Nedir o? Türkiye'nin yılda 55 milyar dolar ithalatına etki eden bir sektör. 44 milyar dolar petrol, gaz; Çünkü bizde yok. 10 küsur milyar dolar da maden. Yılda 55 milyar dolar sadece ithalat noktasında bu bakanlık hakikaten çok önemli bir ekonomik alanda etkisi var."