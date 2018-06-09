Bakan Albayrak'tan Demirören ailesine taziye ziyareti 

Gülseli KENARLI- Akın Çeliktaş / İstanbul DHA - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Berat Albayrak, Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine öğle satalerinde ağabeyi Serhat Albayrak ile geldi. Taziye ziyaretinin ardından Bakan Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak buradan ayrıldı.

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