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BAKAN ALBAYRAK'TAN İHA VE SİHA AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

  * Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak,  *(Zeytin Dalı harekatı) “Etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te biri bu İHA'larımız, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA  Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak, Ak Parti Küçükçekmece 6.

* Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak,
*(Zeytin Dalı harekatı) “Etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te biri bu İHA'larımız, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak, Ak Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.
Bakan Albayrak kongrede yaptığı konuşmada “Ak Parti bir salon partisi değildir. Kongreleri salonlarda yapsak da bunu düşün. Sokak partisidir. Teşkilat noktasında sokağa inip, kapı kapı gezip, kahvehaneden, esnafa kadar, evlere kadar insana dokunan bir siyasi partidir. Nereden belli? Tepeden belli. Cumhurbaşkanımızın getirdiği siyasi kültür bunu gerektiriyor. Kongre çıkıyor, yolda giderken pencereden el sallıyorlar, çat kapı eve giriyor. İki bardak çay, muhabbet ediyor, insanlara dokunuyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil. Halkın bir bireyi, bu milletin bir evladı noktasında insanına dokunan liderin başında olduğu bir parti" dedi.

“TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İHA'LARLA BİR NOKTAYA GELDİK"
Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Albayrak, 3 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “2008-2099 yılında kendi imkanlarımızla parasını ödeyip almak istediğimiz İHA'lar (insansız hava aracı) o günkü siyasi konjonktürde tesliminden önce iptal edildi. Türkiye kendi yerli ve milli İHA'sını üretmek için yeni bir süreci başlattı. Bugün dünyada sayılı teknolojideki yere ulaşan Bayraktar İHA'larla, tamamen yerli ve milli İHA'larla bir noktaya geldik. Ne noktaya geldik, bu operasyon bunun çok önemli bir kanıtı. Bu operasyon vesilesiyle etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te biri bu İHA'larımız, SİHA'larımızla (silahlı insansız hava aracı) etkisiz hale getirildi. Müthiş bir rakam, bir Mehmetçiğimizin kılına bile zarar gelmeden… Türkiye istediğinde neleri başaracağının, yerli ve milli bir duruşla, kendi insanıyla neleri başarabileceğinin çok güzel bir kanıtı" diye konuştu.

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