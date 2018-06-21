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Bakan Arslan, AA Editör Masası'na konuk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Arslan, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Arslan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Editör Masası Ahmet Arslan

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