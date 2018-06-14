Bakan Arslan çocukluğundaki bayramları anlattı

CÜNEYT ÇELİK/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramların her zaman önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Eski bayramların mutluluğu çocuklukta gizli." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, doğup büyüdüğü Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bulanık Köyü'nde geçen çocukluğunun bayramlarını anlattı.

İmkanlar ölçüsünde o dönem büyük beden dikilen giysilerin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Arslan, "Köyde yaşayan terzi ablalardan 2-3 yıl giyebileceğimiz bayramlıkları büyük bir heyecanla beklerdik. Bayramlarda terzi ablamız kıyafetleri kafasına göre dikerdi. Bir de yeni ayakkabılar alınırdı. Büyük beden de olsa o kıyafetler bizi çok mutlu ederdi." diye konuştu.

Arslan, çocukluğunda bayram namazının ardından büyüklerin sofrasında yemek yemenin de çok özel bir anı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Köy gelenekleri çerçevesinde küçük yaştakilerin, büyüklerle birlikte bayram namazı kılmaları ve onlarla yemek yemeleri ayrıcalık olarak görülürdü. Namazın ardından mezarlıkları ziyaret edip, Fatiha Suresi'ni okurduk. Sonra köyde ailelerden biri bütün cemaate yemek verirdi. Biz de o yaşta cemaatle sofraya oturabilirsek ayrıcalıklı olduğumuzu düşünürdük. Eğer o sofraya oturduysak bizden daha mutlusu olmazdı. Kendimizi ayrıcalıklı hissettiğimiz unutulmaz olan o sofralarda yediğimiz yemediğin tadını hala hatırlıyorum."