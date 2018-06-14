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Bakan Arslan çocukluğundaki bayramları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Sadece bulunduğumuz yaş grubuna, ortama göre şartlar değişiyor ama bayramlar her zaman önemli ve değerli. Eski bayramların mutluluğu çocuklukta gizli" - "Bayramlarda terzi ablamız kıyafetleri kafasına göre dikerdi. Bir de yeni ayakkabılar alınırdı. Büyük beden de olsa o kıyafetler bizi çok mutlu ederdi" - "O yaşta cemaatle sofraya oturabilirsek ayrıcalıklı olduğumuzu düşünürdük. Eğer o sofraya oturduysak bizden daha mutlusu olmazdı. O sofralarda yediğimiz yemediğin tadını hala hatırlıyorum"

CÜNEYT ÇELİK/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramların her zaman önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Eski bayramların mutluluğu çocuklukta gizli." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, doğup büyüdüğü Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bulanık Köyü'nde geçen çocukluğunun bayramlarını anlattı.

İmkanlar ölçüsünde o dönem büyük beden dikilen giysilerin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Arslan, "Köyde yaşayan terzi ablalardan 2-3 yıl giyebileceğimiz bayramlıkları büyük bir heyecanla beklerdik. Bayramlarda terzi ablamız kıyafetleri kafasına göre dikerdi. Bir de yeni ayakkabılar alınırdı. Büyük beden de olsa o kıyafetler bizi çok mutlu ederdi." diye konuştu.

Arslan, çocukluğunda bayram namazının ardından büyüklerin sofrasında yemek yemenin de çok özel bir anı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Köy gelenekleri çerçevesinde küçük yaştakilerin, büyüklerle birlikte bayram namazı kılmaları ve onlarla yemek yemeleri ayrıcalık olarak görülürdü. Namazın ardından mezarlıkları ziyaret edip, Fatiha Suresi'ni okurduk. Sonra köyde ailelerden biri bütün cemaate yemek verirdi. Biz de o yaşta cemaatle sofraya oturabilirsek ayrıcalıklı olduğumuzu düşünürdük. Eğer o sofraya oturduysak bizden daha mutlusu olmazdı. Kendimizi ayrıcalıklı hissettiğimiz unutulmaz olan o sofralarda yediğimiz yemediğin tadını hala hatırlıyorum."

- "Herkes bayramları çocukluğuna göre anlatır"

Arslan, bayramların her zaman önemli ve özel olduğunu, herkesin bu özel günleri çocukluğuna göre anlattığını dile getirdi.

Bugünkü çocukların da ilerleyen zamanlarda eski bayramları yad ederken, geçmişteki bayramların ayrıcalıklı olduğunu anlatacaklarını belirten Arslan, "Sadece bulunduğumuz yaş grubuna, ortama göre şartlar değişiyor ama bayramlar her zaman önemli ve değerli. Eski bayramların mutluluğu çocuklukta gizli." ifadesini kullandı.

Bayramların insanları bir araya getiren, özellikle sevinçlerin, mutlulukların paylaşıldığı günler olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, büyüklerin ziyaret edilmesine ve küskünlüklerin ortadan kalkmasına vesile olan bayramların dün de bugün de gelecekte de önemini koruyacağını söyledi.

- Sürücülere uyarılar

Herkesin bayramını kutlayan Bakan Arslan, bir ulaştırmacı olarak yola çıkacaklara trafik kurallarını hatırlattı ve sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Bayram tatilinde yola çıkacakların özellikle gece yolculuğu yapmaması tavsiyesinde bulunan Arslan, sürücülerin can taşıdıklarını unutmayarak sık sık mola vermeleri ve dinlenmeleri gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
eski bayramlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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