Bakan Arslan dövizdeki artışın bilet fiyatlarına yansımayacağını söyledi

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, dövizdeki artışın uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağının sorulması üzerine "Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İftar programına katılan Bakan Arslan'a, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Celal Uçan tarafından günün anısına plaket sunuldu.

"RAKAMLAR OLMASI GEREKEN YERE GELECEK"

İftar öncesi bir gazetecinin "Dövizdeki artış uçak ve demiryollarında bilet fiyatlarına yansıyacak mı? sorusu üzerine, şunları söyledi: Bakan Arslan, “Özellikle uçak biletleriyle ilgili havalimanı gelirlerimizin çoğu dövize endeksli, dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisine kimse girmesin. Kaldı ki bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok önemseyen bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip, günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Bizim şu an gerek havacılıkta gerek demiryollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil" dedi.