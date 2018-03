Bakan Arslan, İzmir'de havalimanında inceleme yaptı (2)

'HER SEFERİNDE OYUNLARINI BOZDUK'

"Zeytin Dalı Harekâtı'nı dünya niye kıskanıyor, çekemiyor" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Ahmet Arslan, "Dünya şuna alışmıştı; bu coğrafyada onlar istedikleri oyunu oynayacaklar, herkese bir rol dağıtacaklar, herkes onların oyunlarına göre kendilerine verilen rolü oynayacak. Ne zamana kadar, 2002 yılına kadar. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan göreve geldi; dedi ki 'Devran değişti. Milletimin menfaatine, memleketimin menfaatine göre hareket edeceğim. Mazlumların menfaati, memleketimin, milletimin menfaati neyi gerektiyorsa ona göre davranacağım' dedi. Bunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı'nda gösterdi. Bunu BM'de gösterdi. İşte o zaman kudurmaya başladılar. Türkiye'yi zayıf düşürmek için, Recep Tayyip Erdoğan'ı görevden almak için başvurmadıkları oyun kalmadı. Her seferinde oyunlarını bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Suriye'de güvenlik koridoru oluşturup, teröristlerle işbirliği yapıp, onlara her türlü desteği verdiklerinde gördüler ki Türkiye hiçbir zaman istiklalinden vazgeçmedi. Onlara bu dersi verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bunları yaparken Recep Tayyip Erdoğan, her zaman milletinin desteğine güvendi. Bugün de size güvenip kutlu yürüyüşü devam ettiriyor. Bunun için artık sizlerin gevşememeniz lazım. Kapı kapı sokak sokak gezmeniz lazım" diye konuştu.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan ayrıldı.