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Bakan Arslan, İzmir'de havalimanında inceleme yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

İLÇE KONGRESİNİ KATILDI Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki temasları ve Valilik ziyaretinden sonra partisinin İl Başkanlığına geçti.

İLÇE KONGRESİNİ KATILDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki temasları ve Valilik ziyaretinden sonra partisinin İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle buluşan Bakan Arslan, daha sonra Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda yapılan Bornova ilçe kongresine katıldı, burada sevgi gösterileriyle karşılandı. Divan başkanlığını İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın yaptığı kongrede, Cevdet Çayır seçime tek aday olarak girdi. Kuran'ı Kerim okunmasından sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bin yıldır bu topraklarda şehitler verdik. Terör örgütlerine ve dünyaya dik durmayı gösterdik. Bizim başımıza çorap örenlerin başlarına çorap geçirdik. Mehmetçik Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nda destan yazarken, oradaki mazlumların kendi topraklarına gitmesinin önünü açarken, 80 milyon birlik içinde hem dua ediyor hem de destek veriyor. Sizler 15 yıldır desteğinizi hiç eksiltmeden durduğunuz için, 15 yılda hizmeti hiç durdurmadan, aksatmadan üzerine koyarak devam ettiriyoruz" dedi.

'HER SEFERİNDE OYUNLARINI BOZDUK'

"Zeytin Dalı Harekâtı'nı dünya niye kıskanıyor, çekemiyor" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Ahmet Arslan, "Dünya şuna alışmıştı; bu coğrafyada onlar istedikleri oyunu oynayacaklar, herkese bir rol dağıtacaklar, herkes onların oyunlarına göre kendilerine verilen rolü oynayacak. Ne zamana kadar, 2002 yılına kadar. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan göreve geldi; dedi ki 'Devran değişti. Milletimin menfaatine, memleketimin menfaatine göre hareket edeceğim. Mazlumların menfaati, memleketimin, milletimin menfaati neyi gerektiyorsa ona göre davranacağım' dedi. Bunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtı'nda gösterdi. Bunu BM'de gösterdi. İşte o zaman kudurmaya başladılar. Türkiye'yi zayıf düşürmek için, Recep Tayyip Erdoğan'ı görevden almak için başvurmadıkları oyun kalmadı. Her seferinde oyunlarını bozduk, bozmaya devam edeceğiz. Suriye'de güvenlik koridoru oluşturup, teröristlerle işbirliği yapıp, onlara her türlü desteği verdiklerinde gördüler ki Türkiye hiçbir zaman istiklalinden vazgeçmedi. Onlara bu dersi verdik. Vermeye devam edeceğiz. Bunları yaparken Recep Tayyip Erdoğan, her zaman milletinin desteğine güvendi. Bugün de size güvenip kutlu yürüyüşü devam ettiriyor. Bunun için artık sizlerin gevşememeniz lazım. Kapı kapı sokak sokak gezmeniz lazım" diye konuştu.

Bakan Arslan, konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan ayrıldı.

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