Bakan Arslan, İzmir'de havalimanında inceleme yaptı (2)

İLÇE KONGRESİNİ KATILDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki temasları ve Valilik ziyaretinden sonra partisinin İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle buluşan Bakan Arslan, daha sonra Vali Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda yapılan Bornova ilçe kongresine katıldı, burada sevgi gösterileriyle karşılandı. Divan başkanlığını İzmir Milletvekili Necip Kalkan'ın yaptığı kongrede, Cevdet Çayır seçime tek aday olarak girdi. Kuran'ı Kerim okunmasından sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bin yıldır bu topraklarda şehitler verdik. Terör örgütlerine ve dünyaya dik durmayı gösterdik. Bizim başımıza çorap örenlerin başlarına çorap geçirdik. Mehmetçik Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nda destan yazarken, oradaki mazlumların kendi topraklarına gitmesinin önünü açarken, 80 milyon birlik içinde hem dua ediyor hem de destek veriyor. Sizler 15 yıldır desteğinizi hiç eksiltmeden durduğunuz için, 15 yılda hizmeti hiç durdurmadan, aksatmadan üzerine koyarak devam ettiriyoruz" dedi.