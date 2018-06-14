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Bakan Arslan, Kars'ta esnafı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Bakan Arslan, Kars'ta esnafı ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

Kazımpaşa Caddesi'ndeki esnafı gezen Bakan Arslan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Ahmet Arslan, arefe günü sohbet ettiği esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ziyarette, Bakan Arslan'a AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve AK Parti Kars Milletvekili Adayı Yunus Kılıç da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Kars ulaştırma

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