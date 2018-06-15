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Bakan Arslan, Kars'ta polis ve jandarmayla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Bakan Arslan, Kars'ta polis ve jandarmayla bayramlaştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta polis ve jandarmayla bayramlaştı.

Bakan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaptığı ziyaretler çerçevesinde, Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliğine gelerek polislerin bayramını kutladı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, "Her zamanki gibi kutsal görevinizin gereği nöbettesiniz, milletimiz sizin sayenizde daha rahat bayramlaşma yapıyor, yollarda daha emin ve güvenli olarak seyahat ediyor. Bu kutsal vazifede, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Ziyarette hazır bulunan Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, meslektaşları adına Bakan Arslan'a teşekkür etti.

Arslan, daha sonra Kars İl Jandarma Komutanlığına geçti. Şeref defterini imzalayan Arslan, bölgede devam eden operasyonlar hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'tan bilgi aldı.

Jandarma personelinin de bayramını kutlayan Arslan'a bu ziyaretinde Kars Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

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Kars Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kars İl Jandarma Komutanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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