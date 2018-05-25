Bakan Arslan, Kars'ta vatandaşlarla iftar yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'taki iftarda, orucunu vatandaşlarla açtı.
Bakan Arslan, kentteki Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin de yer aldığı Evliya Camisi bahçesinde, vatandaşların katılımıyla düzenlenen Ebul Hasan Harakani Sofrası İftar Programı'na katıldı.
Bahçeye vatandaşlarla gelen Arslan, iftara katılanların yemeğini, kendi elleriyle tabaklarına koydu.
İftar sonrası gazetecilere açıklama yapan Arslan, bugünkü orucunu, Ebul Hasan Harakani Sofrası'nda açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Ebul Hasan Harakani Sofrası'nın herkesçe bilinen bir sofra olduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:
"Başta Ebul Hasan Harakani Hazretleri olmak üzere, bu coğrafyada ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için çok şehit verilmiş. Şehitleri rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Ebul Hasan Harakani Hazretleri der ki; 'Her kim ki Harakani'nin sofrasına gelirse dinini, etnik yapısını sormayın, Allah ona can vermiş, Harakani'nin sofrasında yemek yemeye zaten layıktır.' Biz de Harakani'nin sofrasının, ramazan boyunca açık olmasına hassasiyet gösterdik. Sayın Kars Valimiz Rahmi Doğan sağ olsun. Emeği olanlar, katkı sunanlar sağ olsun. Allah herkesten razı olsun."
Bu iftar programıyla her gün 1500 kişinin orucunu açtığını anlatan Arslan, "İhtiyaçları olduğu için değil ramazanın feyzini, toplu olarak bundan yararlanmak adına buraya geliyorlar. Biz de ne mutlu ki bugün Harakani sofrasında iftarımızı açtık. Allah dualarımız kabul etsin. Hemşehrilerimizle iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.
Arslan, Türkiye ve İslam aleminin, Kadir gecesi ve ramazan bayramına ulaşması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.
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