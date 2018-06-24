Bakan Arslan memleketi Kars'ta oyunu kullandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan memleketi Kars'ta oyunu verdi.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'na AK Parti Kars 2. sıra milletvekili adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile gelen Bakan Arslan 1057 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Arslan, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim dolayısıyla görev yapanlara teşekkür ederek, "Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve insanlarımıza doğru yansıması adına güvenlik güçlerimiz ve bakanlığımızdaki arkadaşlarımız ile birçok bakanlığın temsilleri, herhangi bir aksaklık olmaması için gerçekten olağanüstü çabayla gayret gösteriyor." diye konuştu.
Vatandaşların sabah erken saatlerde sandığa gitmeye başladığını anımsatan Arslan, "İnsanımız seçimlerin bir demokrasi çerçevesinde yapılması gerektiğini bilerek sandığa gidiyor. Bugün burada da gördük seçmen gayet vakur şekilde gelip oyunu kullanıyor, iradesini sandığa yansıtıyor." dedi.
Bakan Arslan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah buradan da hayırlı bir sonuç çıkar diyorum. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seçim sonuçlarının şimdiden ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Kılıç da Arslan ile aynı okuldaki sandıkta oyunu kullandı.
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