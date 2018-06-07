Bakan Arslan polislerle iftar yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, oradaki sivillerin herhangi birinin burnu kanamasın diye mesai arkadaşlarınız şehadet şerbeti içmeyi göze aldı." dedi.

Polisevi'nde Kars İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katılan Arslan, güvenlik güçlerinin herhangi bir olay olmaması için gece gündüz mesai yaptığını söyledi.

Bakan Arslan, güvenlik güçlerinin hem Kars'ta hem de Türkiye'de önemli mücadeleler verdiğini belirterek "Kars'ta 10 bin kilometrenin her karışında olağanüstü bir mücadeleyle Kars ili topraklarını, sınırlarını koruyorsunuz. Özellikle de terör örgütlerinden, terör mensuplarından temizlemek adına bazı arkadaşlarımız şehadet şerbeti içti, onlara da rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında da güvenlik güçlerinin mücadeleler verdiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Elbette ki sadece 10 bin kilometrekare değil 780 bin kilometrekarenin her karışında hatta eğer dışarıda sivrisinek üreten bir bataklık varsa o bataklığı kurutmak adına da sizler, arkadaşlarınız, arkadaşlarımız bu ülkenin bekası için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan mücadele veriyor."