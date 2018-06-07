Bakan Arslan polislerle iftar yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda, oradaki sivillerin herhangi birinin burnu kanamasın diye mesai arkadaşlarınız şehadet şerbeti içmeyi göze aldı." dedi.
Polisevi'nde Kars İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katılan Arslan, güvenlik güçlerinin herhangi bir olay olmaması için gece gündüz mesai yaptığını söyledi.
Bakan Arslan, güvenlik güçlerinin hem Kars'ta hem de Türkiye'de önemli mücadeleler verdiğini belirterek "Kars'ta 10 bin kilometrenin her karışında olağanüstü bir mücadeleyle Kars ili topraklarını, sınırlarını koruyorsunuz. Özellikle de terör örgütlerinden, terör mensuplarından temizlemek adına bazı arkadaşlarımız şehadet şerbeti içti, onlara da rahmet diliyoruz." diye konuştu.
Yurt dışında da güvenlik güçlerinin mücadeleler verdiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:
"Elbette ki sadece 10 bin kilometrekare değil 780 bin kilometrekarenin her karışında hatta eğer dışarıda sivrisinek üreten bir bataklık varsa o bataklığı kurutmak adına da sizler, arkadaşlarınız, arkadaşlarımız bu ülkenin bekası için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan mücadele veriyor."
- "Önemli, kıymetli bir coğrafyadayız"
Bakan Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivil hassasiyeti gözetilerek başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece güvenlik güçlerimiz değil, silahlı kuvvetlerimiz de güvenlik korucularımız da bu mücadelede sizlerle omuz omuza beka mücadelesi, istiklal ve istikbal mücadelesi veriyorlar. Sınır ötesinde özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda, oradaki sivillerin herhangi birinin burnu kanamasın diye mesai arkadaşlarınız şehadet şerbeti içmeyi göze aldı, çok önemli bir şeydi, bu sizin özelliğiniz, bu Türkiye'deki güvenlik güçlerinin önemli bir özelliğiydi."
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın öneminin altını çizen Arslan, "Bu coğrafyada bu zamana kadar hep mücadele oldu, bundan sonra da olacak. Bize düşen sizlerin bu mücadelenizin yanında ülkenin daha iyi mamur olması, geleceğe daha iyi yürümesi adına gecemizi gündüzümüze katmaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki siz nasıl gecenizi gündüzünüze katıyorsanız biz de aynı şeyi yapıyoruz çünkü hedefimiz, amacımız birdir. Bu ülkeyi geleceğe daha iyi şartlarda taşımak, bu ülkeyi gelecek nesillere daha iyi şartlarda teslim etmek." dedi.
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