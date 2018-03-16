HABER

Bakan Arslan: Türkiye güçlensin, kendi ayakları üzerinde dursun istemiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu.

Bakan Arslan: Türkiye güçlensin, kendi ayakları üzerinde dursun istemiyorlar

Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu. Onun için Türkiye güçlensin istemiyorlar, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde dursun istemiyorlar, tabiri caizse kudurmaya devam ediyorlar" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İTÜ Akil Gençler Kulübü'nce üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Ulaşımda, Erişimde Türkiye" isimli etkinlikte gençlerle bir araya geldi.
Bakan Arslan, ulaştırma sektöründeki hizmetlere değinerek, "15 yıl önce iç ve dış hatlarda toplamda 35 milyon yolcu taşırken, geçen yıl 193 milyon yolcu taşıdık. 55 adet aktif havalimanımız var. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 120 civarında ülkede 296 noktaya uçuyoruz. Bu çok önemli. Bu ne getiriyor; uçtuğunuz yerdeki pazara erişebilmenizi, oradaki insanların da sizin ülkenizi pazar olarak görüp ülkenize gelinmesini sağlıyor" diye konuştu.

"2020'DE 5G'YE GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ"
Bakan Ahmet Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:
"2020 hedefleri çerçevesinde 5G'ye geçmeyi hedefliyoruz. Dünya henüz bununla ilgili standartları belirlemedi. Biz araştırmalarımızı yaparken aynı zamanda standart da belirleyeceğiz. İnşallah 2020'de dünya ile birlikte 5G'ye geçen ülkelerden biri olacağız. Ama daha da önemlisi eskiden olduğu gibi başkalarının yaptıklarını takip eden, yaptıklarının ardından giden değil; takip edilen öncü ülkelerden biri olacağız."

"KUDURMAYA DEVAM EDİYORLAR"
"Bu coğrafyada dış güçlerin, büyüklerin menfaati neyi gerektiriyorsa bu coğrafya ona göre davranırdı" diyen Bakan Arslan, "Ne zamanki bu ülke 'ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi, ne zamanki bu ülkenin lideri 'ülkemin insanının menfaati ve bu memleketin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranacağım' dedi; işte kıyamet orada koptu. Onun için Türkiye güçlensin istemiyorlar, Türkiye kendi ayaklarının üzerinde dursun istemiyorlar, tabiri caizse kudurmaya devam ediyorlar. Onun için de dün Avrupa Parlamentosu bir karar alıyor; 'Türkiye hemen Afrin'den çıksın". 20 sene önce bunu söylediklerinde baş göz üste diyorduk ve çekiliyorduk oradan. Halen öyle zannediyorlar. Halen Türkiye öyle davransın istiyorlar. Ama Türkiye kendi insanının menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyor" ifadesini kullandı.

FOTOĞRAF

Bakan Arslan: Türkiye güçlensin, kendi ayakları üzerinde dursun istemiyorlar

Sürekli telefona bakan kadın ölümden döndüSürekli telefona bakan kadın ölümden döndü
Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

TSK sosyal medyada paylaştı! Afrin'de şok görüntüler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Yılmaz'dan 'ikili eğitim' açıklaması: Kaldıracağız

Bakan Yılmaz'dan 'ikili eğitim' açıklaması: Kaldıracağız

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardı: Tutuklandılar

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Cumhuriyet davasında flaş gelişme: Atalay'a ret

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Kuzey Irak’ta PKK'nın terör kamplarına büyük darbe!

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

Başbakan Yıldrım'dan İhsanoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.