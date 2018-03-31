HABER

Bakan Arslan, yarın Kars’a geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars ve Ardahan’da AK Parti 5.

Bakan Arslan, yarın Kars’a geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars ve Ardahan’da AK Parti 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılmak üzere 1 Nisan 2018 Pazar günü Kars’a gelecek.
Bakan Ahmet Arslan, önce AK Parti Kars Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak. Ardından karayoluyla Ardahan’a geçecek. Burada 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak olan Bakan Arslan, kongre sonrasında Kars’a dönecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliği’nde düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılacağı “Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan Tanıtım Toplantısı’na katılacak. Arslan, toplantı sonrasında Kars’tan ayrılacak.

Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de çatışma!

Tunceli'de çatışma!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Devlet Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

Şehir şehir gezip hırsızlık yaptılar

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Kilis'te askeri hareketlilik!

Kilis'te askeri hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.