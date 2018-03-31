Bakan Arslan, yarın Kars’a geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars ve Ardahan’da AK Parti 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılmak üzere 1 Nisan 2018 Pazar günü Kars’a gelecek.

Bakan Ahmet Arslan, önce AK Parti Kars Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak. Ardından karayoluyla Ardahan’a geçecek. Burada 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak olan Bakan Arslan, kongre sonrasında Kars’a dönecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliği’nde düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılacağı “Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan Tanıtım Toplantısı’na katılacak. Arslan, toplantı sonrasında Kars’tan ayrılacak.