Bakan Arslan, yarın Kars’a geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars ve Ardahan’da AK Parti 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılmak üzere 1 Nisan 2018 Pazar günü Kars’a gelecek.
Bakan Ahmet Arslan, önce AK Parti Kars Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak. Ardından karayoluyla Ardahan’a geçecek. Burada 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılacak olan Bakan Arslan, kongre sonrasında Kars’a dönecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliği’nde düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılacağı “Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan Tanıtım Toplantısı’na katılacak. Arslan, toplantı sonrasında Kars’tan ayrılacak.
Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!
Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!
Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum