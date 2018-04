BAKAN ARSLAN'DAN ÇERKEZKÖY- KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI AÇIKLAMASI 

"ÖLÜMLÜ KAZALARI, CAN KAYIPLARINI SIFIRLAMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR"

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, denizlerin kirlilikten korunması, yeşil deniz taşımacılığının daha fazla artırılması konusunda işbirliği yapıldığını söyledi. Ahmet Arslan, karayolu taşımacılığına da değindi. Arslan, " Karayolu güvenliği çok önemli. Özellikle ölümlü kazaları, can kayıplarını sıfırlamak gibi bir hedefimiz var. 100 milyon taşıt kilometre başına düşen can kayıplı ölümlü kazalarda yüzde 60 oranında bir azalma sağladık ancak bu kesinlikle yeterli değil. Bunu sıfırlamak önemli. Bunu sıfırlamakla ilgili Avrupa Birliği Komisyonu ve değerli komisyoner ile bir iş birliğimiz var. Bunu bundan sonra akıllı ulaşım sistemleriyle de birleştirerek bu konuda hem sürücülerin ve yayaların daha iyi eğitilmesi hem de ola ki bir hata yaparlarsa, yolların ve araçların hatayı affetmesi anlamında akıllı hale gelmeleri önemliydi" dedi.

Bakan Arslan, taşımacılığa ilişkin gelişmelere dair, " Geçmişteki İpek Yolu'nu modern bir şekilde canlandırmak, bu bölgelerin taşımalarını kolaylaştırmak değerli komisyonerin ifadesiydi. Adeta Avrupa'yı, Asya'yı tek kıtaymış gibi değerlendirip; taşımacılığı kolaylaştırmak, ulaşımı pratik hale getirmek, ticarete, ekonomiye, insan taşımacılığına hizmet etmek, bu anlamda da güzel görüşmeler oldu" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Çerkezköy hattından hareket eden tren, Halkalı hattına dönüş yaptı.

